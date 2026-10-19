Второй поток программы «СВОй бизнес» для участников СВО и их семей пройдёт в Пскове

21:08, 19 октября 2026, ПАИ

Второй поток федеральной программы «СВОй бизнес» для участников СВО, ветеранов боевых действий и членов их семей пройдёт в Пскове. Об этом сообщила руководитель филиала фонда «Защитники Отечества» Надежда Васильева на своей странице в соцсети «ВКонтакте».

Программа состоится с 26 по 30 октября. Занятия будут проходить очно с 10:00 до 18:00.

За пять дней участники пройдут путь от бизнес-идеи до запуска своего дела. Они подготовят бизнес-план, поработают с экспертами и наставниками, посетят предприятия и узнают о доступных мерах поддержки.

Заявку можно подать на цифровой платформе МСП, в центре «Мой бизнес» (улица Гоголя, 14) или в фонде «Защитники Отечества» (улица Льва Толстого, 31а).

Регистрация проходит в личном кабинете заявителя в «Госуслугах». Для участия потребуется подтверждение статуса участника СВО, ветерана боевых действий или члена семьи.

Консультацию можно получить по телефонам 67-28-13 (фонд «Защитники Отечества»), 33-13-37, доб. 107 (центр «Мой бизнес») и 29-98-92 (министерство экономического развития).

Количество мест ограничено.