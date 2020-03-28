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Общество

Псковский губернатор: Наши главные приоритеты – это здоровье и жизни людей

«Наши главные приоритеты – это здоровье и жизни людей», – прокомментировал губернатор Псковской области Михаил Ведерников в своем Instagram введение дополнительных мер по борьбе с коронавирусом в регионе.

«При этом мы максимально стараемся сохранить экономику в регионе и условия для вашего нормального, полноценного быта, – подчеркнул губернатор. – Там, где можно, делаем не полный запрет, а вводим ограничения. Обратите на это внимание».

Михаил Ведерников напомнил, что с 28 марта приостанавливается работа:

- ресторанов, кафе, столовых, буфетов, баров, закусочных и иных предприятий общественного питания. Допускается обслуживание на вынос (без посещения гражданами помещений) и организация доставки;

- объектов розничной торговли, за исключением аптек, продовольственных сетей, а также пунктов продажи предметов первой необходимости (полный перечень в приложении к указу). Доставка товаров допускается;

- косметических и массажных салонов, спа-центров, саун и бань. При этом допускается работа парикмахерских, салонов красоты, спортклубов и спортзалов, если в помещении, с учетом работников находится не более 10 человек и соблюдаются все санитарные нормы, производится измерение температуры;

- стоматологических кабинетов, за исключением экстренных случаев;

- музеев, музеев-заповедников, экскурсионных групп.

Также приостановлено бронирование мест, прием и размещение граждан в пансионатах, домах отдыха, базах отдыха, туристических базах, гостиницах (за исключением лиц, находящихся в служебных командировках). Во всех случаях необходимо соблюдать санитарно-эпидемиологические нормы, перечень которых есть в указе.

Общественный транспорт будет переведён на график выходного дня. В дошкольных организациях и младшей школе будут организованы дежурные группы для присмотра и ухода за детьми тех, кто продолжит работу на следующей неделе (исключения приведены в предыдущем посте).

«Берегите себя! Выбирайте дом, а не болезнь», – добавил Михаил Ведерников.

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