«Детская деревня – SOS Псков» ищет партнёров для распространения технологии сопровождения семей

18:11, 09 ноября 2026, ПАИ

«Детская деревня – SOS Псков» готова передавать другим некоммерческим организациям технологию длительного сопровождения семей в кризисной ситуации, но пока не находит партнёров, готовых работать на долгосрочной основе. Об этом сообщил директор организации Игорь Соловьёв в медиацентре ПАИ на брифинге, приуроченном ко Дню сирот.

«Мы готовы были бы делиться своей технологией и рассказывать, как комплексно сопровождать семью длительное время, но нам не хватает партнёров – тех, которые будут принимать нашу технологию или разделять с нами наши цели и также сопровождать семьи. Я очень бы хотел, чтобы таких организаций, как наша, было больше», – сказал он.

По словам Игоря Соловьёва, речь идёт не о разовой помощи, а о долгосрочном партнёрстве со сторонними организациями с похожей повесткой. Разовые акции – подарки для детского дома или спортивный матч для детей-сирот – важны, но системных проблем не решают.

«Необходима стабильная работа специалиста, который в теме, который знает, понимает, у которого есть история сопровождения семей», – пояснил директор.

Он отметил, что энтузиасты (часто из числа тех, кому помогли в «Детской деревне – SOS Псков»), пытающиеся открывать аналогичные службы самостоятельно, сталкиваются с жёсткой действительностью: с необходимостью снимать помещение, искать ресурсы и писать гранты, из-за чего масштаб деятельности оказывается недостаточным.

«Детская деревня – SOS Псков» могла бы стать центром, к которому подтягивались бы социально ориентированные НКО, используя её базу и специалистов. В организации готовы передать технологию и рассказать, как выстроить работу.

«Это длинный, кропотливый труд, но когда ты научился это делать, тебе становится легко», – отметил Игорь Соловьёв.

«Детская деревня – SOS Псков» официально открылась 22 декабря 2010 года, первый камень на месте её строительства заложили в 2008 году. Организация сопровождает приёмные семьи и ведёт программу профилактики социального сиротства и укрепления семьи: специалисты помогают родителям с детьми в кризисной ситуации, селят одиноких мам с малышами в домах кризисного размещения, поддерживают выпускников и молодёжь.