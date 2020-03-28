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Общество

Роспотребнадзор призвал родителей ограничить контакты детей из-за коронавируса

Источник: Роспотребнадзор

Роспотребнадзор призвал родителей максимально ограничить контакты детей на период эпидемии коронавирусной инфекции. Как сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе ведомства, для снижения риска инфицирования детям лучше оставаться дома.

Отмечается, что в доме необходимо регулярно проветривать помещение, не реже 1 раза в день проводить влажную уборку с применением дезинфицирующих средств. «Важно сразу провести дезинфекцию помещения, а также предметов, упаковки продуктов после доставки их домой», – подчеркнули в ведомстве.

Роспотребнадзор рекомендует гулять с детьми только на собственных приусадебных участках и площадках, находящихся в индивидуальном пользовании. Посещение лесопарковых зон возможно только при исключении общения с другими взрослыми и детьми, при отсутствии вокруг других отдыхающих.

«Перед вынужденным выходом из квартиры ребенку по возможности нужно объяснить, что за пределами квартиры нельзя прикасаться руками к лицу и к каким-либо предметам: дверным ручкам, поручням и перилам, стенам, кнопкам лифта и другому», – рассказали в Роспотребнадзоре.

В ведомстве отметили, что после возвращения домой необходимо обработать руки дезинфицирующим средством, снять одежду, тщательно с мылом помыть руки и другие открытые участки кожи, обратив внимание на лицо, прополоскать рот, аккуратно промыть нос (неглубоко).

При достаточной влажности и невысокой температуре коронавирус может сохранять жизнеспособность в течение длительного времени – до 3 суток и более. «У некоторых людей, независимо от возраста, вирус может давать лёгкую или стертую форму заболевания. Именно такие люди наиболее часто становятся источником заболевания», – добавили в Роспотребнадзоре.

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