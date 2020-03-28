0
22:02
Снижено количество авиарейсов по маршруту «Псков - Москва»
18:57
Псковские школьники не будут учиться с 30 марта по 5 апреля
17:19
ФОТОФАКТ: Бар, ресторан и кафе проверили полицейские в Пскове
16:58
Добровольцы раздают одноразовые защитные маски у торговых центров в Пскове
15:46
«Своих близких вооружила»: Дефицит масок вынуждает россиян шить их самостоятельно
14:46
ФОТОФАКТ: «Антивирусные» листовки появились на подъездах домов в Пскове
13:22
Андрей Михеев: Работа ярмарок и рынков разрешена для продажи продуктов питания
Еще новости
Общество

Депутаты Александр Козловский и Александр Васильев присоединились к акции «Спасибо врачам»

Депутаты Государственной думы от Псковской области Александр Козловский и Александр Васильев присоединились к акции партии «Единая Россия» «Спасибо врачам». В своих аккаунтах в Instagram парламентарии разместили фотографии с надписью на бумаге «#спасибоврачам».

«Дорогие друзья! Санитары, фельдшеры, медсестры, врачи! Все, кто помогает! С глубоким уважением к вашему труду, который сегодня становится подвигом, благодарю от всего сердца, своей семьи, от всех единороссов Псковской области, благодарю от лица всех депутатов Госдумы. Низкий поклон! Мы рядом», – обратился к медицинским работникам Александр Козловский.

«Огромное спасибо всем, кто оказался на передовой с коронавирусом, кто уже лечит больных, кто ещё готовится их принять в палаты, кто улетел спасать итальянцев, и кто уже заполнил кучу справок и отчетов, всем, кто помогает и поддерживает вас в этой нелегкой, а подчас и опасной ситуации. Ваша работа очень важна для всех нас. Мы постараемся сделать все, что вы нам советовали: сидеть дома, мыть руки и так далее, чтобы не заболеть и не добавить вам хлопот», – добавил Александр Васильев.

По последним данным, в России заразились коронавирусом более 1000 человек. В мире количество инфицированных составляет свыше 550 тысяч человек.

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>

Поддерживаете ли вы меры по борьбе с коронавирусом, предпринимаемые региональными властями?
Проголосовать >>>
  • Сюжет
  • Китайский коронавирус
Снижено количество авиарейсов по маршруту «Псков - Москва» Противомалярийный препарат для лечения коронавируса представили в России В Москве из-за коронавируса закрыли детские площадки Продажи автомобилей в режиме онлайн начались в России Россия закроет границу из-за коронавируса с 30 марта Четыре торговые точки продолжают работать в псковском центре Fjord Plaza «Джуманджи» и «Заражение»: Что смотрят россияне на карантине «Своих близких вооружила»: Дефицит масок вынуждает россиян шить их самостоятельно Более 260 тысяч человек прошли тест на коронавирус в России ФОТОФАКТ: «Антивирусные» листовки появились на подъездах домов в Пскове
Посмотреть все материалы сюжета >>>

Снижено количество авиарейсов по маршруту «Псков - Москва»
28 марта 2020
Снижено количество авиарейсов по маршруту «Псков - Москва»
Псковские школьники не будут учиться с 30 марта по 5 апреля
28 марта 2020
Псковские школьники не будут учиться с 30 марта по 5 апреля
ФОТОФАКТ: Бар, ресторан и кафе проверили полицейские в Пскове
28 марта 2020
ФОТОФАКТ: Бар, ресторан и кафе проверили полицейские в Пскове 1
Добровольцы раздают одноразовые защитные маски у торговых центров в Пскове
28 марта 2020
Добровольцы раздают одноразовые защитные маски у торговых центров в Пскове
«Своих близких вооружила»: Дефицит масок вынуждает россиян шить их самостоятельно
28 марта 2020
«Своих близких вооружила»: Дефицит масок вынуждает россиян шить их самостоятельно
ФОТОФАКТ: «Антивирусные» листовки появились на подъездах домов в Пскове
28 марта 2020
ФОТОФАКТ: «Антивирусные» листовки появились на подъездах домов в Пскове
Андрей Михеев: Работа ярмарок и рынков разрешена для продажи продуктов питания
28 марта 2020
Андрей Михеев: Работа ярмарок и рынков разрешена для продажи продуктов питания
Псковская Госавтоинспекция из-за коронавируса принимает водителей только по предварительной записи с 28 марта
28 марта 2020
Псковская Госавтоинспекция из-за коронавируса принимает водителей только по предварительной записи с 28 марта 1

Идет загрузка...