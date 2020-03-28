Депутаты Александр Козловский и Александр Васильев присоединились к акции «Спасибо врачам»

09:28, 28 марта 2020, ПАИ

Депутаты Государственной думы от Псковской области Александр Козловский и Александр Васильев присоединились к акции партии «Единая Россия» «Спасибо врачам». В своих аккаунтах в Instagram парламентарии разместили фотографии с надписью на бумаге «#спасибоврачам».

«Дорогие друзья! Санитары, фельдшеры, медсестры, врачи! Все, кто помогает! С глубоким уважением к вашему труду, который сегодня становится подвигом, благодарю от всего сердца, своей семьи, от всех единороссов Псковской области, благодарю от лица всех депутатов Госдумы. Низкий поклон! Мы рядом», – обратился к медицинским работникам Александр Козловский.

«Огромное спасибо всем, кто оказался на передовой с коронавирусом, кто уже лечит больных, кто ещё готовится их принять в палаты, кто улетел спасать итальянцев, и кто уже заполнил кучу справок и отчетов, всем, кто помогает и поддерживает вас в этой нелегкой, а подчас и опасной ситуации. Ваша работа очень важна для всех нас. Мы постараемся сделать все, что вы нам советовали: сидеть дома, мыть руки и так далее, чтобы не заболеть и не добавить вам хлопот», – добавил Александр Васильев.

По последним данным, в России заразились коронавирусом более 1000 человек. В мире количество инфицированных составляет свыше 550 тысяч человек.