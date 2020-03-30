Партию медицинских масок передали псковским полицейским

10:44, 30 марта 2020, ПАИ

Региональный волонтерский центр «Единой России» передал партию средств индивидуальной защиты для полицейских. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе регионального отделения партии.

Более тысячи масок передал руководитель регионального волонтерского центра «Единой России», секретарь регионального отделения партии Александр Козловский в УМВД России по Псковской области полицейским, которые несут службу по охране правопорядка в условиях пандемии коронавируса.

«Сегодня в регионе есть повышенный спрос на маски. Средства индивидуальной защиты необходимы для обеспечения безопасности и сохранности здоровья наших полицейских», - рассказал Александр Козловский.

Волонтерские центры «Единой России» по оказанию помощи гражданам заработали во всех субъектах страны. В них работают более 53 000 волонтеров. Активисты обзванивают граждан, которые находятся в группе риска и оказывают необходимую помощь.

Первукю партию масок единороссы передали на пограничные пункты пропуска 26 марта.