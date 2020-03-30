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Общество

«Молодежка ОНФ» помогла великолучанке передать дочери посылку в Псков

Псковская команда «Молодежки ОНФ» помогла великолучанке Елене Синельниковой передать посылку дочери Софье Дергачевой, которая лежит в Пскове в больнице с новорожденным ребенком. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в Общероссийском народном фронте.

Елена Синельникова обратилась в «Молодежку ОНФ» за помощью. Она рассказала волонтёрам, что живёт в Великих Луках, а дочка находится в больнице в Пскове. Однако из-за большого расстояния между городами, а также в связи с пандемией коронавируса бабушка не может навестить свою дочь и её новорожденного ребенка.

Представители «Молодежки ОНФ» откликнулись на просьбу, отвезли товары первой необходимости, продукты, средства гигиены, и оставили всё в приемном отделении. «Медперсонал все передал лично Софье», - подчеркнули в «Молодежке ОНФ».

Посылку доставили в субботу, и Елена Синельникова поблагодарила ребят за оперативность. «Я даже не ожидала, что ребята поедут в больницу в выходной! А они уже в субботу привезли дочери все самое необходимое. Я сама не могу из-за карантина к ней ехать. И ее подвергать опасности, и ребенка и себя. Поэтому помощь «Молодежки ОНФ» для нашей семьи очень своевременная, а, главное, такая оперативная! – отметила Елена Синельникова.

Следующий адрес псковской команды «Молодежки ОНФ» - дом 94-летнего ветерана Великой Отечественной войны, которому надо помочь с заготовкой дров.

Также сегодня региональный волонтерский центр «Единой России» передал полицейским партию медицинских масок.

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