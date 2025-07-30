В Великих Луках начались работы по замене гранита возле Вечного огня

20:39, 30 июля 2025, ПАИ

Работы по замене гранитного покрытия на территории мемориального комплекса «Вечный огонь» стартовали в рамках благотворительного проекта в Великих Луках, сообщили ПАИ в пресс-службе администрации Великих Лук.

«Обновление гранитного покрытия станет важным этапом сохранения памяти о подвиге павших героев и улучшит облик одного из главных памятных мест Великих Лук», – рассказали в администрации, заверив, что работы проводятся с соблюдением всех требований.

Инициатива реализуется при поддержке меценатов и неравнодушных жителей города. Завершение работ планируется в ближайшее время, добавили в городской администрации.