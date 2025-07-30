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Общество

Причину перебоев с водоснабжением в Пскове назвал Борис Елкин

Отключение насосов повышения давления в поверхностном водозаборе и на станциях городской водопроводной сети в Пскове произошло из-за скачка напряжения. Это привело к временным перебоям в водоснабжении, сообщил глава Пскова Борис Елкин в своём телеграм-канале.

Фото: ПАИ

«Сейчас оперативные бригады уже работают над устранением неполадок. Прилагаем все усилия, чтобы в кратчайшие сроки восстановить подачу воды в обычном режиме», – отметил глава города.

Ранее сообщалось, что водоснабжение временно отключат на нескольких улицах в Великих Луках 31 июля.

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