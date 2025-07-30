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Общество

Председатель ОНК региона проверил условия содержания в ИК № 4 в Псковском районе

Проверку условий отбывания наказаний и соблюдения прав осуждённых в исправительной колонии № 4 УФСИН России по Псковской области, расположенной в посёлке Серёдка Псковского района, проверили председатель общественной наблюдательной комиссии региона Николай Червяков и член ОНК Алексей Зацепов. Об этом ПАИ сообщили в ведомстве.

Фото: пресс-служба УФСИН России по Псковской области

В сопровождении помощника начальника областного УФСИН по соблюдению прав человека в УИС Вячеслава Иванова и начальника исправительной колонии Тимура Курдюкова правозащитники совершили обход учреждения, в ходе которого посетили штрафной изолятор, запираемые помещения, столовую, пост видеоконтроля.

Также представители ОНК присутствовали на заседании комиссии исправительного учреждения, где рассматривались ходатайства осуждённых об условно-досрочном освобождении и замене наказания на более мягкое. Обратившимся дали разъяснения в соответствии с действующим законодательством. По итогам посещения замечаний и обращений по работе ИК-4 не выявлено.

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