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Общество

В Гдовском районе завершились работы на братском захоронении в селе Ямм

В Гдовском районе завершились работы на братском захоронении в селе Ямм, пишет районная газета «Гдовская заря».

Фото: газета «Гдовская заря»

Благоустройство территории проходило в рамках проекта «Сохраним память о ВОВ для будущего поколения». На братском захоронении уложили новую плитку, обновили краску на памятниках и привели в порядок клумбы. В будущем здесь планируют организовать аудиосопровождение посетителей.

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