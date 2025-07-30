В Гдовском районе завершились работы на братском захоронении в селе Ямм

21:16, 30 июля 2025, ПАИ

В Гдовском районе завершились работы на братском захоронении в селе Ямм, пишет районная газета «Гдовская заря».

Благоустройство территории проходило в рамках проекта «Сохраним память о ВОВ для будущего поколения». На братском захоронении уложили новую плитку, обновили краску на памятниках и привели в порядок клумбы. В будущем здесь планируют организовать аудиосопровождение посетителей.