В Гдовском районе завершились работы на братском захоронении в селе Ямм
В Гдовском районе завершились работы на братском захоронении в селе Ямм, пишет районная газета «Гдовская заря».
Благоустройство территории проходило в рамках проекта «Сохраним память о ВОВ для будущего поколения». На братском захоронении уложили новую плитку, обновили краску на памятниках и привели в порядок клумбы. В будущем здесь планируют организовать аудиосопровождение посетителей.
«Комбайны ходят по воде»: в Пыталовском районе идёт битва за урожай
Ветеран боевых действий Николай Алексеев стал участником программы «Герои земли Псковской»