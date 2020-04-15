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Михаил Ведерников: Псковская область вместе со всей страной приближается к новому этапу борьбы с коронавирусом

Новые ограничения вступают в силу в Псковской области. Фото: Дарья Хваткова.

Псковская область вместе со всей страной приближается к новому сложному и напряженному этапу борьбы с коронавирусом. Об этом губернатор Михаил Ведерников сообщил в своем Instagram.

«Мы разумно использовали выигранное время и с перевыполнением плана подготовили необходимые ресурсы здравоохранения. Их хватит при равномерном росте новых случаев, однако важно не переоценивать свои силы. Поэтому с сегодняшнего дня вступают в силу новые ограничения», - сообщил глава региона.

Он напомнил, что теперь покидать жилое помещение можно только для поездки на работу, посещения магазинов, индивидуальных занятий физкультурой, выгула животных, выноса мусора и при обращении за медицинской помощью. Запрещается посещение кладбищ, скверов, набережных, детских игровых площадок, стадионов и открытых спортплощадок.
В общественном транспорте и на улицах необходимо находиться в средствах индивидуальной защиты – масках, или средствах, их заменяющих. Например – шарфах. С 9:00 до 11:00 во всех объектах розничной торговли устанавливается время посещения для пожилых людей. Запрещено посещение религиозных организаций.
«Мы с владыкой Тихоном до последнего пытались уйти от этого решения. Псковская епархия разработала все необходимые меры, чтобы на Пасхальную неделю люди могли безопасно принять участие в богослужениях. Однако отдельные настоятели храмов грубо нарушали все предписания и подвергали прихожан необоснованному риску. Из-за них, к нашему большому сожалению и разочарованию, запрет стал неизбежен», - заметил Михаил Ведерников.

Он напомнил, что борьба с заболеванием касается каждого человека.

А псковские полицейские составили более 70 протоколов за несоблюдение санитарно-эпидемиологических норм.

 

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