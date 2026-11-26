Псковская и Архангельская области обмениваются лучшими практиками в сфере образования

18:47, 26 ноября 2026, ПАИ

В Архангельской области дан старт мероприятиям по обмену лучшими практиками в сфере образования в рамках официального визита делегации Псковской области. Представители отрасли совместно обсуждают стратегические задачи развития региональных образовательных систем, устанавливают прямое взаимодействие учебных заведений и делятся управленческим опытом, сообщили ПАИ в пресс-службе регионального правительства.

В состав делегации Псковской области вошли представители регионального министерства образования, представители органов местного самоуправления в сфере образования и руководители государственных и муниципальных образовательных учреждений.

На встречах детально прорабатываются вопросы профильного образования и инклюзивного обучения детей с ограниченными возможностями здоровья, развитие системы повышения квалификации педагогических работников, реализация инфраструктурных проектов.

«Для Псковской области этот визит – возможность увидеть работающие механизмы решения тех задач, которые стоят перед нами сегодня», – отметил министр образования Псковской области Александр Сорокин в своём приветствии.

Он также поблагодарил министерство образования Архангельской области за организацию визита делегации Псковской области и выразил уверенность в том, что такое взаимодействие получит продолжение: «Обмен практиками между регионами позволит не только сверить подходы к реализации поставленных задач, но и выстроить конкретные совместные шаги для получения результата».