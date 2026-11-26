Гололедицу и до –7 градусов прогнозируют в Псковской области 27 ноября
Переменная облачность без существенных осадков ожидается в Псковской области завтра, 27 ноября, сообщили ПАИ в пресс-службе ГУ МЧС России по региону.
Будет дуть ветер северных направлений умеренный. Температура в области ночью составит от –7 до –2 градусов, днём – до –5...0 градусов.
В Пскове ночью температура опустится до –4...–2 градусов, днём столбики термометров покажут –2...0.
На дорогах местами гололедица.
Ранее сообщалось, что снежные заряды приобретут локальный и кратковременный характер на Северо-Западе.
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