Гололедицу и до –7 градусов прогнозируют в Псковской области 27 ноября

18:23, 26 ноября 2026, ПАИ

Переменная облачность без существенных осадков ожидается в Псковской области завтра, 27 ноября, сообщили ПАИ в пресс-службе ГУ МЧС России по региону.

Будет дуть ветер северных направлений умеренный. Температура в области ночью составит от –7 до –2 градусов, днём – до –5...0 градусов.

В Пскове ночью температура опустится до –4...–2 градусов, днём столбики термометров покажут –2...0.

На дорогах местами гололедица.

Ранее сообщалось, что снежные заряды приобретут локальный и кратковременный характер на Северо-Западе.