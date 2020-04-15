Небольшой дождь и до +8 градусов обещают синоптики в Псковской области 14 апреля

08:15, 14 апреля 2020, ПАИ

14 апреля на территории Псковской области ожидается облачная погода с прояснениями, небольшой дождь, местами с мокрым снегом. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе ГУ МЧС РФ по Псковской области.

В регионе будет дуть западный ветер со скоростью от 2 до 7 метров в секунду. Температура ночью по области составит от -3 до +2 градусов, днем — от +3 до +8.

Атмосферное давление низкое, добавили в ведомстве.