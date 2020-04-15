Псковская налоговая: ООО и АО не обязаны иметь печать

09:30, 14 апреля 2020, ПАИ

Общества с ограниченной ответственностью и акционерные общества вправе, но не обязаны иметь печать. Об этом напоминает ФНС России по Псковской области.

О том, что ООО и АО не обязаны иметь печать, говорится в изменениях от 6 апреля 2015 года № 82-ФЗ. Общество вправе иметь печать, а также штампы и бланки со своим наименованием, собственную эмблему, зарегистрированный товарный знак и другие средства индивидуализации.

Таким образом, действующее законодательство позволяет обществам с ограниченной ответственностью и акционерным обществам самим принять решение о необходимости печати. Если организация решает ввести печать, то информацию о ее наличии необходимо внести в устав организации.