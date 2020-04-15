0
00:39
Михаил Ведерников принял участие в программе «Вечер с Владимиром Соловьёвым» (ВИДЕО)
23:39
Михаил Ведерников: Убытки от коронавируса для Псковской области могут составить 7 миллиардов рублей
22:53
Отменены дополнительные рейсы из Пскова в Орлецы
22:11
ФОТОФАКТ: Дезинфекция улиц началась в Кунье
21:38
Виктор Степанов призвал порховичей оставаться дома
20:17
Михаил Ведерников обсудит ситуацию с коронавирусом в программе «Вечер с Владимиром Соловьёвым»
19:58
Эскизы нагрудных знаков заслуженным медикам и деятелям искусств обсудили в Пскове
Еще новости
Общество

Псковская налоговая: ООО и АО не обязаны иметь печать

Общества с ограниченной ответственностью и акционерные общества вправе, но не обязаны иметь печать. Об этом напоминает ФНС России по Псковской области.

О том, что ООО и АО не обязаны иметь печать, говорится в изменениях от 6 апреля 2015 года № 82-ФЗ. Общество вправе иметь печать, а также штампы и бланки со своим наименованием, собственную эмблему, зарегистрированный товарный знак и другие средства индивидуализации.

Таким образом, действующее законодательство позволяет обществам с ограниченной ответственностью и акционерным обществам самим принять решение о необходимости печати. Если организация решает ввести печать, то информацию о ее наличии необходимо внести в устав организации.

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>

Поддерживаете ли вы меры по борьбе с коронавирусом, предпринимаемые региональными властями?
Проголосовать >>>

Михаил Ведерников принял участие в программе «Вечер с Владимиром Соловьёвым» (ВИДЕО)
15 апреля 2020
Михаил Ведерников принял участие в программе «Вечер с Владимиром Соловьёвым» (ВИДЕО)
Михаил Ведерников: Убытки от коронавируса для Псковской области могут составить 7 миллиардов рублей
14 апреля 2020
Михаил Ведерников: Убытки от коронавируса для Псковской области могут составить 7 миллиардов рублей
Отменены дополнительные рейсы из Пскова в Орлецы
14 апреля 2020
Отменены дополнительные рейсы из Пскова в Орлецы
ФОТОФАКТ: Дезинфекция улиц началась в Кунье
14 апреля 2020
ФОТОФАКТ: Дезинфекция улиц началась в Кунье
Виктор Степанов призвал порховичей оставаться дома
14 апреля 2020
Виктор Степанов призвал порховичей оставаться дома 1
Михаил Ведерников обсудит ситуацию с коронавирусом в программе «Вечер с Владимиром Соловьёвым»
14 апреля 2020
Михаил Ведерников обсудит ситуацию с коронавирусом в программе «Вечер с Владимиром Соловьёвым»
Эскизы нагрудных знаков заслуженным медикам и деятелям искусств обсудили в Пскове
14 апреля 2020
Эскизы нагрудных знаков заслуженным медикам и деятелям искусств обсудили в Пскове
Вечерний час пик на остановках города (ФОТОРЕПОРТАЖ)
14 апреля 2020
Вечерний час пик на остановках города (ФОТОРЕПОРТАЖ)

Идет загрузка...