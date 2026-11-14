Михаил Ведерников призвал псковских предпринимательниц подать заявку на всероссийскую премию

15:15, 14 ноября 2026, ПАИ

Всероссийскую премию имени Татьяны Гвилава «Женщины бизнеса» вручат в Совете Федерации 4 декабря. Её учредили для предпринимательниц, чьё дело меняет жизнь людей и территории к лучшему. Премия носит имя основательницы организации «Женщины бизнеса», почти 20 лет объединявшей деловых женщин России, отметил губернатор Псковской области Михаил Ведерников в своём канале в мессенджере МАХ.

«Это награда для тех, кто вносит реальный вклад в развитие общества: строит, хранит, создаёт и заботится. Так же называются и номинации. Есть и специальная – в честь Года единства народов России: «Народную героиню» выберут жители страны с помощью онлайн-голосования», – указал Михаил Ведерников.

Глава региона подчеркнул, что в Псковской области много женщин, чьи проекты и инициативы поддерживают людей, создают новые возможности и развивают территории, и призвал предпринимательниц и самозанятых подать заявку на сайте premiya.ruslady.org и представить регион на всероссийском уровне.

«Пусть о наших сильных, деятельных, неравнодушных женщинах узнает вся страна», – заключил губернатор.