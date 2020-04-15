Меню на время самоизоляции разработали специалисты по питанию

11:36, 14 апреля 2020, ПАИ

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Меню на время самоизоляции разработал Федеральный исследовательский центр питания, биотехнологии и безопасности пищи.

Специалисты рекомендуют включать в меню больше витаминов и продуктов с пониженной калорийностью, ограничить употребление жиров, сахара, газированных и сокосодержащих напитков, мучных изделий, а также продукции из переработанного мяса. Питаться необходимо чаще и небольшими порциями.

Ежедневное меню необходимо распределить на три основных приема пищи и один-два перекуса. На завтрак лучше готовить каши, омлет, запеканку, сырники, вареные яйца, творог. В качестве дополнения можно есть свежие овощи и фрукты. Из напитков специалисты советуют пить чай, кофе, какао. Для второго завтрака подойдёт сыр, орехи, фрукты, пить можно сок.

На обед рекомендуется есть первое горячее блюдо: из мяса, птицы или рыбы с гарниром, свежие овощи, пить сок, компот или кисель, а для полдника подойдут фрукты, сухофрукты, настой шиповника, компот, кисель. На ужин лучше съесть блюдо из мяса, птицы или рыба с гарниром, выпить чай. На ночь специалисты советуют перекусить кефиром или йогуртом.

Следует ограничить употребление фаст-фуда, мучных изделий, жирного и копчёного.

