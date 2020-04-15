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Общество

В себежской деревне установили новый игровой комплекс для детей

Ждем окончания режима самоизоляции в Псковской области. Фото: администрация Себежского района.

На детской площадке в деревне Томсино Себежского района появился современный детский игровой комплекс. Как сообщает администрация района, после окончания периода самоизоляции на новом комплексе уже смогут играть дети.

Купило и смонтировало игровой комплекс сельскохозяйственное предприятие «Веть». Кстати, себежские сельскохозяйственники уже начали посевные работы.

С 13 апреля в Псковской области запрещено посещать детские площадки, а также парки, набережные, церкви и кладбища. На стадионе можно присутствовать только во время индивидуальной тренировки. Это объясняется распространением новой инфекции в регионе. По данным на 14 апреля, в Псковской области подтверждено 23 случая заболевания.

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