В себежской деревне установили новый игровой комплекс для детей

11:37, 14 апреля 2020, ПАИ

На детской площадке в деревне Томсино Себежского района появился современный детский игровой комплекс. Как сообщает администрация района, после окончания периода самоизоляции на новом комплексе уже смогут играть дети.

Купило и смонтировало игровой комплекс сельскохозяйственное предприятие «Веть». Кстати, себежские сельскохозяйственники уже начали посевные работы.

С 13 апреля в Псковской области запрещено посещать детские площадки, а также парки, набережные, церкви и кладбища. На стадионе можно присутствовать только во время индивидуальной тренировки. Это объясняется распространением новой инфекции в регионе. По данным на 14 апреля, в Псковской области подтверждено 23 случая заболевания.