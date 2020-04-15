Встать на учет по безработице псковичи могут без справки с прежнего места работы

12:43, 14 апреля 2020, ПАИ

Центры занятости населения в Псковской области будут сами запрашивать данные с прежнего места работы соискателя при постановке его на учет по безработице. Как рассказал начальник контрольно-правового отдела регионального комитета по труду и занятости Турал Асланов в своем Instagram-аккаунте, ему поступают жалобы от псковичей, которые не могут получить справки от работодателей, потому что предприятия и организации находятся на карантине. Без этих документов пособие является минимальным.

Турал Асланов отметил, что по новому постановлению правительства от 8 апреля всю информацию, касающуюся оплаты труда, центры занятости будут запрашивать через межведомственное взаимодействие, то есть документы не нужно будет предоставлять самому соискателю. Более того, подать заявление на назначение помобия можно дистанционно.

«Система новая, да и нагрузка сейчас на специалистов огромная, так что, друзья, не судите строго. В центре занятости делают всё, что могут. Пока система отрабатывается, учитываются и исправляются все недостатки», - пишет начальник контрольно-правового отдела.

Также если жителям региона назначат минимальный размер пособия, когда они могут претендовать на другую сумму, комитет сделает перерасчет. «Все документы будут сверять, и если вам по закону что-то не доплатили, то обязательно доплатят», - отмечает Турал Асланов.