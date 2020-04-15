Минздрав: Интенсивность распространения коронавируса в России усиливается

16:38, 14 апреля 2020, ПАИ

Интенсивность распространения коронавируса в России усиливается, сообщил главный внештатный эпидемиолог Минздрава Николай Брико в эфире телеканала «Россия 24».

По словам специалиста, в столице страны уже трудно проследить цепочку заражения. «Отмечается тенденция к увеличению, к усилению интенсивности эпидемического процесса. В соответствии с критериями ВОЗ мы находимся где-то, по крайней мере Москва - это точно совершенно, на третьей, а то и четвертой фазе развития эпидемического процесса, когда уже трудно проследить видимые источники инфекции, видимую цепочку распространения вируса», - рассказал Николай Брико.

Жители Пскова по-прежнему игнорируют призывы к самоизоляции, а также не соблюдают социальную дистанцию. В Псковской области коронавирус подтвержден у 23 человек.