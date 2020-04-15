Андрей Турчак передал в больницы Псковской области 100 тысяч медицинских масок

17:56, 14 апреля 2020, ПАИ

Вице-спикер Совета Федерации, секретарь Генсовета «Единой России» Андрей Турчак передал Псковской области около 100 тыс. медицинских масок. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе Псковского регионального отделения партии.

Защитные средства в ближайшее время будут распределены между учреждениями здравоохранения районов Псковской области, также их передадут в медучреждения Пскова и Великих Лук. Это позволит на определенный срок обеспечить масками медиков. Не во всех лечебных учреждениях имеется достаточный запас медицинских масок, поэтому такая поддержка актуальна.

Региональный координатор партпроекта «Здоровое будущее», заместитель главврача по хирургии ГБУЗ «Псковская областная больница» Игорь Дитрих назвал эту помощь необходимой и своевременной.

«Средства защиты у медиков должны быть не только в наличии, но и в запасе. Мы очень надеемся, что развитие ситуации с пандемией коронавируса пойдет по благоприятному сценарию, но нужно быть готовыми и к негативному - это тяжело и для пациентов, и для медиков. Лечебным учреждениям маски, конечно же, необходимы», - отметил Дитрих.

В Великолукскую межрайонную больницу поступит 8 тыс. масок, столько же – в Псковскую городскую больницу и Псковскую станцию скорой медицинской помощи. В Псковскую городскую поликлинику направят 7 тыс. масок. Также средства защиты поступят в межрайонные больницы, областной Дом ребенка и другие медучреждения.