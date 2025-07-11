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Общество

В Пскове начались работы по фрезерованию дорог на улицах Максима Горького и Некрасова

Начались работы по фрезерованию дорог на улицах Максима Горького и Некрасова в Пскове, сообщил в своем телеграм-канале глава города Борис Елкин.

Фото из телеграм-канала Бориса Елкина

По улице Максима Горького начали фрезерование проезжей части автодороги. Сейчас работы ведутся от Рижского проспекта до улицы Розы Люксембург. Укладывается новый асфальт на тротуаре вдоль медколледжа.

Фото из телеграм-канала Бориса Елкина

На улице Некрасова снят верхний слой асфальта. Техника и материалы готовятся к началу дальнейших работ.

Работы проходят по графику.

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