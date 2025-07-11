В Пскове начались работы по фрезерованию дорог на улицах Максима Горького и Некрасова

16:23, 10 июля 2025, ПАИ

Начались работы по фрезерованию дорог на улицах Максима Горького и Некрасова в Пскове, сообщил в своем телеграм-канале глава города Борис Елкин.

По улице Максима Горького начали фрезерование проезжей части автодороги. Сейчас работы ведутся от Рижского проспекта до улицы Розы Люксембург. Укладывается новый асфальт на тротуаре вдоль медколледжа.

На улице Некрасова снят верхний слой асфальта. Техника и материалы готовятся к началу дальнейших работ.

Работы проходят по графику.