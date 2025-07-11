Реорганизацию районных больниц обсудили в Псковском областном Собрании

17:57, 10 июля 2025, ПАИ

Процесс реорганизации районных больниц Псковской области стал предметом парламентского обсуждения на 46-й сессии областного Собрания депутатов сегодня, 10 июля. На парламентский час депутаты пригласили не только регионального министра здравоохранения Марину Гаращенко, но и руководителей медицинских организаций, чтобы из первых уст услышать информацию о результатах преобразования больниц. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе областного Собрания.



Фото: пресс-служба Псковского областного Собрания депутатов



Фото: пресс-служба Псковского областного Собрания депутатов



Фото: пресс-служба Псковского областного Собрания депутатов



Фото: пресс-служба Псковского областного Собрания депутатов



Фото: пресс-служба Псковского областного Собрания депутатов



Фото: пресс-служба Псковского областного Собрания депутатов



Фото: пресс-служба Псковского областного Собрания депутатов



Фото: пресс-служба Псковского областного Собрания депутатов



Фото: пресс-служба Псковского областного Собрания депутатов



Фото: пресс-служба Псковского областного Собрания депутатов



Фото: пресс-служба Псковского областного Собрания депутатов



Фото: пресс-служба Псковского областного Собрания депутатов



Фото: пресс-служба Псковского областного Собрания депутатов



Фото: пресс-служба Псковского областного Собрания депутатов



























В объёмном докладе министр здравоохранения Марина Гаращенко напомнила, что в этом году завершается реорганизация 14 межрайонных и районных больниц путём объединения в четыре крупных юридических лица, обслуживающих население северной, южной, западной и восточной частей области.

По словам Марины Гаращенко, решение об изменении структуры межрайонных больниц было принято на основании объективных предпосылок, в первую очередь из-за снижения численности населения Псковской области. Этот вызов требует адаптации региональной системы здравоохранения, в том числе разработки дополнительных мер по снижению смертности от различных причин. Региональные показатели количества коек и посещений на одного врача в сравнении с общероссийскими нормативами свидетельствуют о неэффективном использовании кадровых ресурсов: коек много – пациентов мало, но для содержания этих круглосуточных коек требуется много медицинских работников.

«Необходим перенос акцента на приоритетное развитие первичной медико-санитарной помощи с тем, чтобы обеспечить на местах базовые виды специализированной медицинской помощи равнодоступно и в полном объёме», – обозначила специалист цель реорганизации медучреждений в районах.

После выступления министра спикер Собрания Александр Котов передал слово руководителям уже прошедших реорганизацию или находящихся в процессе преобразования медучреждений с просьбой рассказать, как поменялась ситуация после объединения.

«У жителей стало больше возможностей посетить узких специалистов, которых не было до объединения, например, кардиолога, невролога, эндокринолога, онколога. Этих специалистов нет в районах, но они есть в головном учреждении», – выступил главный врач Островской межрайонной больницы Гарик Хачатрян. В конце 2024 года к больнице в Острове были присоединены Опочецкая и Пушкиногорская межрайонные больницы с филиалами в Красногородске и Новоржеве. Для убедительности главврач сравнил показатели шести месяцев 2024 и 2025 года, среди которых рост заработной платы всего медперсонала и увеличение количества пациентов, прошедших диспансеризацию и профосмотры. Гарик Хачатрян также развеял ранее существовавшие опасения со стороны филиалов, что кадры будут перетягиваться в головное учреждение – с момента объединения в филиалы трудоустроены новые сотрудники: врач-терапевт, гинеколог, три медицинские сестры.

Главный врач Псковской межрайонной больницы Елена Уткина также подтвердила, что для медицинского персонала сохранены все социальные гарантии и действующие программы. Во все филиалы закупается новое рентгенологическое и ультразвуковое диагностическое оборудование, идёт возведение и оснащение новых модульных ФАПов, а также полностью обновлён автопарк филиалов.

О работе областной станции скорой медицинской помощи, ставшей единой в 2019 году, подробно рассказал главный врач учреждения Денис Сачков. «Ни один из постов, которые были в муниципальных образованиях, не сокращён, все они существуют. Штатное расписание – ровно то же самое, что было, когда скорая помощь функционировала при районных больницах», – констатировал специалист. Он признал наличие жалоб населения на работу скорой помощи, но подтвердил озвученными данными, что проблемы никак не связаны с созданием объединённой службы.

В продолжение парламентского часа прозвучали «житейские» вопросы депутатов, основанные на обращениях избирателей. Например, сколько времени потребуется жителю Пушкинских Гор, чтобы попасть на приём к кардиологу, и куда скорая медицинская помощь повезёт жителя Локни в случае инфаркта.

Министр здравоохранения Псковской области Марина Гаращенко дала конкретные разъяснения, а также озвучила системный ответ на поставленные вопросы: «Все больничные комплексы на местах как были, так и остаются. Все виды медицинских услуг мы обязаны организовать в каждом муниципальном округе. Всю первичную медико-санитарную помощь и ту специализированную медицинскую помощь, которая требуется пациенту на этом этапе».

В ходе дальнейшей дискуссии высказались депутаты.

«Все совместные усилия правительства, органов исполнительной власти, депутатов направлены исключительно на благо жителей Псковской области, никто не хочет навредить. Реорганизация медицинских учреждений – важная социальная реформа, которая делается на благо пациентов», – озвучила свою позицию Анастасия Повторейко, призвав медицинское сообщество, муниципальные власти и всех неравнодушных граждан разъяснять людям цель объединения больниц.

Созвучное мнение высказал вице-спикер Юрий Сорокин. «Я верю, что реорганизация здравоохранения нашей области направлена на повышение эффективности оказания медицинской помощи населению», – сказал депутат, поблагодарив «людей в белых халатах» за самоотверженную работу и спасение людей от болезней.

Резюмируя разговор, председатель Собрания Александр Котов назвал его «актуальным, своевременным и полезным». Спикер отметил, что существование проблем в системе здравоохранения никто не отрицает и о них надо говорить открыто, но «ажиотаж» вокруг объединения районных больниц создан искусственно. Необоснованные страхи закрытия больниц или увольнения медицинского персонала связаны с недостаточностью информирования населения о предпринимаемых шагах, а в некоторых случаях, как в ситуации с Дедовичской больницей, и с намеренной дезинформацией и манипулированием общественным мнением.

«Да, изменились юридические лица, больницы стали филиалами. Но для населения это вообще не должно иметь никакого значения. Это чисто управленческие решения, которые позволяют оптимизировать имеющиеся ресурсы: и финансовые, и кадровые, и технические. Все в мире идут именно по этому пути», – подчеркнул Александр Котов.

Обращаясь к министру здравоохранения, спикер Собрания предложил сделать парламентский час традиционным местом обсуждения проблемных вопросов, связанных с доступностью медицинской помощи, что позволит повысить информированность населения и совместно найти пути улучшения ситуации в региональном здравоохранении.