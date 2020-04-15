Трансляция общественных слушаний по проекту ликвидации городской свалки Пскова (ЗАПИСЬ ЭФИРА)
В прямом эфире Псковское агентство информации показывает общественные слушания по проекту ликвидации городской свалки Пскова. Онлайн-трансляция идет из зала заседаний Псковской городской Думы на сайт ПАИ 14 апреля .
Общественные слушания проходят в дистанционном режиме — это мера предосторожности в условиях борьбы с коронавирусной инфекцией.
Участникам общественных обсуждений рекомендовали представить свои предложения и замечания по проекту в письменном виде без очного присутствия на общественных обсуждениях.