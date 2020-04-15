При рекультивации псковской свалки воздействие на окружающую среду ожидается меньше допустимых нормативов

19:57, 14 апреля 2020, ПАИ

При рекультивации псковской свалки воздействие на окружающую среду и население ожидается ниже допустимых нормативов. Об этом рассказал представитель «Институт проектирования, экологии и гигиены», с которым администрация города заключила контракт.

Уже были проведены инженерно-геологические и геодезические изыскания – получение топографической аэрографической съемки, которая выполнялась во время отсутствия снежного покрова. Способ оценки позволил получить снимки местности и рельеф. Проводились инженерно-экологические изыскания – изучения природных условия и факторов техногенного воздействия. Были получены спектральные данные дистанционного зондирования, проведена оценка современного уровня загрязнения почвы, для чего было отобрано 35 образцов почв и проверено на наличие бактерий. На территории свалки не обнаружено подземных вод и других неблагоприятных факторов. В километровой зоне нет мест отдыха и леса. По данным комитета по природным ресурсам, вокруг этой территории находится восемь источников водоснабжения, которые не пересекаются.

Учли специалисты и то, что к северу и востоку от полигона находятся просторы для гаражей и хозяйств, недалеко проходит Рижский проспект, рядом располагаются деревни Опочицы, Уграда, в 20 метрах от свалки проходит воздушная линия электропередач. На территории полигона не выявлены представители ценных и редких растений и животных.

«Источником шумового воздействия будет работа транспорта и техники, но он не превысит нормативные значения», - подчеркнул специалист. - Разработана программа экологического контроля за проведением рекультивации. Воздействия на окружающую среду и население ожидается ниже допустимых нормативов».

Рекультивацию свалки планируется провести в два этапа.