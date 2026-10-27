Россия вошла в число крупнейших покупателей китайской косметики

08:31, 27 октября 2026, ПАИ

В сентябре 2026 года Китай поставил в Россию уходовую и декоративную косметику на 33,6 млн долларов. Это рекордный показатель за всю историю торговых отношений двух стран, следует из данных китайской таможни. По сравнению с сентябрём прошлого года экспорт вырос в 2,2 раза, а относительно августа – на 45 %, сообщает РИА Новости.

Больше всего Россия закупила уходовой косметики и тональных средств – на 18,5 млн долларов. На средства для макияжа губ пришлось 5,6 млн долларов, для глаз – 5,57 млн, на пудры – 3,3 млн. Ещё на 558 тыс. долларов Китай поставил продукцию для маникюра и педикюра.

За январь – сентябрь китайские компании экспортировали в Россию косметики на 191,4 млн долларов. Это в 1,7 раза больше, чем за аналогичный период прошлого года.

Всего в сентябре Китай продал за рубеж косметической продукции на 582,3 млн долларов. Крупнейшим покупателем стали США с объёмом закупок на 132,4 млн долларов. Далее идут Великобритания с 41,1 млн долларов, Россия, Индонезия с 22,7 млн и Бразилия с 22,1 млн долларов.