Псков, Великие Луки и Дно не попали в маршрут поезда Деда Мороза

09:41, 27 октября 2026, ПАИ

Опубликован маршрут поезда Деда Мороза на сезон 2026/2027. В списке из 66 остановок нет ни одного города Псковской области.

Новогодний состав отправится из Великого Устюга 8 ноября и побывает в десятках городов страны. Новый год Дед Мороз встретит в Ярославле. В начале января поезд по традиции посетит Москву и Санкт-Петербург.

Однако Псков, Великие Луки и Дно в маршрут на этот сезон не вошли. Псков поезд объезжает уже второй сезон подряд. В прошлом году новогодний состав останавливался только в Великих Луках и Дно.