Псков, Великие Луки и Дно не попали в маршрут поезда Деда Мороза
Опубликован маршрут поезда Деда Мороза на сезон 2026/2027. В списке из 66 остановок нет ни одного города Псковской области.
Новогодний состав отправится из Великого Устюга 8 ноября и побывает в десятках городов страны. Новый год Дед Мороз встретит в Ярославле. В начале января поезд по традиции посетит Москву и Санкт-Петербург.
Однако Псков, Великие Луки и Дно в маршрут на этот сезон не вошли. Псков поезд объезжает уже второй сезон подряд. В прошлом году новогодний состав останавливался только в Великих Луках и Дно.