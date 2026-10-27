Часть российских пенсионеров получит выплаты за ноябрь досрочно

08:48, 27 октября 2026, ПАИ

В ноябре некоторым пенсионерам перечислят пенсию раньше обычного срока из-за Дня народного единства и выходных. Социальный фонд России подтвердил, что выплаты, запланированные на 4 ноября, поступят на банковские счета уже 3 ноября, пишет «Российская газета».

Большинству пенсионеров деньги придут по привычному графику. Даты изменятся только у тех, чьи выплаты совпадают с праздничными или выходными днями.

Какие даты стоит учитывать:

3 ноября – досрочное перечисление пенсий, которые должны были поступить 4 ноября.

4 ноября – День народного единства, официальный нерабочий праздничный день.

6, 13 и 20 ноября – возможные переносы выплат, приходящихся на выходные.

С 5 ноября – выплаты по обычным региональным графикам.

До 25 ноября – доставка пенсий через почтовые отделения и на дом в соответствии с расписанием конкретного региона.

Заранее обращаться за досрочным перечислением не требуется. При переносе даты сумма пенсии не меняется – получатель получает положенную выплату за ноябрь, только раньше установленного срока.