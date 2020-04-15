Михаил Ведерников назвал риском для Псковской области близость трех государств на фоне пандемии

00:29, 15 апреля 2020, ПАИ

Одним из рисков для Псковской области на фоне пандемии коронавирусной инфекции губернатор Михаил Ведерников назвал близость трех государств. Об этом он сообщил в эфире программы «Вечер с Владимиром Соловьёвым» на телеканале «Россия 1» 14 апреля.

Глава региона сообщил, что в Белоруссии зарегистрирован 3281 случай заражения коронавирусом, в Эстонии – 1373, в Латвии – 657.

«Благодарен правительству РФ – достаточно оперативно были введены ограничения по пересечению границы, – отметил Михаил Ведерников. – Это, конечно, нам дало время существенно, потому что огромное количество людей передвигалось, не хватало средств защиты ни для пограничников, ни для таможенной службы. Не хватало сотрудников Роспотребнадзора. Тяжелый был период».

Также губернатор напомнил, что закрыто железнодорожное сообщение с Беларусью. «Планируем, что на конец этой недели все те, кто мог привезти инфекцию из других стран (они находятся сейчас на самоизоляции), проявятся, и мы будем видеть реальную картину», – добавил он.

По его словам, в настоящий момент единственной проблемой остается то, что в ряде районов жители Псковской области имеют «вторые паспорта», которые дают возможность беспрепятственно пересекать российско-эстонскую границу. Этот вопрос решается с помощью федерального центра.

«Второй вызов – достаточно большое количество дач, которые имеют жители Москвы и Петербурга. Мы не стали закрывать для них возможности приехать на дачи, потому что понимаем, что и в Питере, и в Москве сейчас непросто. И нужно дать возможность и столицу, и Северную столицу разгрузить, чтобы люди могли уехать на самоизоляцию. Но тем не менее мы ввели определенные ограничительные меры на передвижение между муниципалитетами Псковской области и на пересечение границы Псковской области», - отметил глава региона.

В ходе эфира Михаил Ведерников привел статистику по заражению коронавирусом в регионе. «К сожалению, сегодня еще один летальный случай. В общей сложности – четыре. Но все пациенты поступали уже с тяжелой пневмонией. Женщина, которая сегодня скончалась, сразу же была подключена к аппарату ИВЛ, сразу же было диагностировано тяжелое состояние. К сожалению, оно не улучшилось, сегодня закончилось смертью», – пояснил губернатор.

«Недавно женщина тоже умерла, ей поставили диагноз «коронавирус», – продолжил Михаил Ведерников и уточнил, что диагноз ей поставили после смерти. «При жизни делали анализ – он был отрицательный, умерла, скорее всего, от онкологии. У нее был рак молочной железы, 3-4 стадию ей поставили. Потом, когда материал сдали, была положительная реакция на коронавирус», – сказал губернатор.

Михаил Ведерников добавил, что у первых двух скончавшихся пациентов, зараженных коронавирусом, были проблемы с легкими и сердечно-сосудистой системой. По состоянию на 14 апреля, коронавирус в Псковской области подтвердили у 29 пациентов.