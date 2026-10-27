Концерт «Всенощное бдение» в храме Александра Невского перенесли на неопределённый срок

12:43, 27 октября 2026, ПАИ

Концертное исполнение «Всенощного бдения» русского композитора Сергея Рахманинова в храме Святого Благоверного Великого Князя Александра Невского перенесли на неопределённый срок. Об этом сообщается в группе «Храм св. блаженной Ксении Петербургской Псков» в соцсети «ВКонтакте».

«Дорогие братья и сёстры. В связи с кончиной почётного настоятеля храма Святого Благоверного Великого Князя Александра Невского, митрофорного протоиерея отца Олега Тэора концерт «Всенощное бдение» С. В. Рахманинова переносится на неопределённый срок», – говорится в сообщении.

Информация о новой дате появится в ближайшее время. «В день прощания с досточтимым батюшкой в храме будет совершено отпевание. Просим ваших молитв об упокоении новопреставленного протоиерея Олега», – обратились в храме к псковичам.

Информацию о переносе концерта ПАИ подтвердил руководитель информационной службы Псковской епархии диакон Лев Савинов.

Напомним, Олег Тэор был одним из самых известных священнослужителей в Псковской области. Он ушёл из жизни 26 октября. Прощание с отцом Олегом пройдёт 29 октября в воинском храме Святого Благоверного Великого Князя Александра Невского в Пскове.