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Общество

Андрей Маковский вошёл в состав Общественной палаты Псковской области

Председатель регионального отделения Ассамблеи народов России Андрей Маковский вошёл в состав Общественной палаты Псковской области. Об этом в беседе с корреспондентом ПАИ рассказал председатель палаты Александр Седунов.

Фото: ПАИ

«Сегодня на заседании члены палаты проголосовали за вхождение в состав палаты Андрея Маковского», – отметил он.

Ранее Общественную палату покинула Елена Синёва в связи с избранием депутатом Законодательного Собрания Псковской области.

Отметим, Общественная палата Псковской области обеспечивает взаимодействие граждан России, проживающих на территории региона, и псковских некоммерческих организаций, созданных для представления и защиты прав и законных интересов профессиональных и социальных групп, с территориальными органами федеральных органов исполнительной власти, органами государственной власти региона и органами местного самоуправления, находящимися на территории Псковской области. Работа ведётся в целях учёта потребностей и интересов граждан, защиты прав и свобод граждан, прав и законных интересов некоммерческих организаций при формировании и реализации государственной политики в целях осуществления общественного контроля за деятельностью территориальных органов федеральных органов исполнительной власти, органов исполнительной власти Псковской области, органов местного самоуправления, государственных и муниципальных организаций, иных организаций, осуществляющих в соответствии с федеральными законами отдельные публичные полномочия на территории Псковской области.

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Андрей Маковский вошёл в состав Общественной палаты Псковской области

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