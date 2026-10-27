В Пскове предложили удобный формат диспансеризации для работающих горожан

12:36, 27 октября 2026, ПАИ

Псковская городская поликлиника предлагает предприятиям два формата диспансеризации сотрудников: выездной осмотр на территории организации и обследование в самой поликлинике, в том числе в выходные дни. О возможностях сотрудничества с медучреждением рассказала администрация Пскова.

При необходимости на предприятии могут организовать предварительную встречу со специалистом, который объяснит сотрудникам, как проходит обследование и на что обратить внимание.

Для работников предусмотрен «зелёный коридор»: их будут сопровождать по маршруту обследования и направлять к врачам без очередей. По итогам осмотра терапевт проконсультирует пациента и при необходимости выдаст направления на дополнительные обследования.

Также поликлиника проводит репродуктивную диспансеризацию для женщин и мужчин в индивидуальном формате – по запросу.

Регулярные обследования помогают выявлять серьёзные заболевания на ранних стадиях.

Уточнить условия организации диспансеризации можно по телефону 29-35-10 или по электронной почте pskgp@zdrav.pskov.ru. По вопросам записи на репродуктивную диспансеризацию работает кол-центр по номеру 29-90-28. Информация также доступна в сообществе поликлиники в соцсети «ВКонтакте».