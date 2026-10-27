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Общество

Латвийский блогер Роман Самуль рассказал об участии в Псковском медиафоруме

Латвийский блогер, общественный деятель и политический активист Роман Самуль поделился впечатлениями от участия в VII Псковском международном медиафоруме. Он отметил новые знакомства, профессиональные контакты и возможность лично встретиться с единомышленниками из Латвии.

Роман Самуль. Скрин из видео

Среди участников встречи Самуль отдельно упомянул журналиста Алексея Стефанова, которого назвал своим другом, а также соотечественников, переехавших в Россию и Беларусь. «Для меня это событие стало особенным: встречи с единомышленниками, новые знакомства и связи в медиапространстве и, конечно, много работы, которую удалось сделать в рамках мероприятия», – рассказал Роман Самуль.

О том, как прошёл медиафорум, какие темы обсуждали его участники и почему такие встречи важны, – в блоге Романа.

Напомним, Псковский международный медиафорум проводится по инициативе главы региона Михаила Ведерникова с 2018 года. За это время медиафорум стал важной дискуссионной и образовательной площадкой для экспертов не только с Северо-Запада, но и со всей России.

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