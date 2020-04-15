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Общество

В Псковской области ещё остаются проблемы с освещением на дорогах

Некоторые улицы Пскова по-прежнему остаются без освещения. ФОТО: Андрей Степанов.

Ещё не все проблемы на сто процентов решены с освещением на дорогах. Об этом рассказал начальник Управления ГИБДД по городу Пскову Владимир Папорт в прямом эфире ПАИ-live 15 апреля.

«С администрацией прорабатываются вопросы освещения дорог в населенных пунктах, в частности – в Пскове. Участок от улицы Рокоссовского  до Балтийской  не единичный, где нет освещения, есть и другие участки.  Мы отправили информацию в администрацию», - сказал Владимир Папорт.

Он подчеркнул, что ГОСТ предусматривает, что улицы в населенных пунктах должны быть освещены.

Ранее гость эфира рассказал, что в Пскове во время изоляции снизился дорожный трафик и количество ДТП.

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