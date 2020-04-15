В Псковской области ещё остаются проблемы с освещением на дорогах

11:12, 15 апреля 2020, ПАИ

Ещё не все проблемы на сто процентов решены с освещением на дорогах. Об этом рассказал начальник Управления ГИБДД по городу Пскову Владимир Папорт в прямом эфире ПАИ-live 15 апреля.

«С администрацией прорабатываются вопросы освещения дорог в населенных пунктах, в частности – в Пскове. Участок от улицы Рокоссовского до Балтийской не единичный, где нет освещения, есть и другие участки. Мы отправили информацию в администрацию», - сказал Владимир Папорт.

Он подчеркнул, что ГОСТ предусматривает, что улицы в населенных пунктах должны быть освещены.

Ранее гость эфира рассказал, что в Пскове во время изоляции снизился дорожный трафик и количество ДТП.