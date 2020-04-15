Михаил Ведерников: В Псковской области началась вторая волна распространения коронавируса

12:32, 15 апреля 2020, ПАИ

На заседании оперативного штаба Псковской области 15 апреля губернатор Михаил Ведерников рассказал о смерти еще одного человека с подтвержденным диагнозом «коронавирус» и заявил, что сейчас регион вступает во вторую фазу борьбы с COVID-19. Об этом передает корреспондент Псковского агентства информации.

За неделю статистика по коронавирусу удвоилась: в шести муниципалитетах области подтвердились 32 случая заболевания коронавирусом. Великолукская статистика пока что не учитывается, так как диагнозы пациентов в Великих Луках еще не подтвердились.

«Мы видим, когда пациенты поступают с тяжелой формой пневмонии, методика лечения и наличие исправных аппаратов ИВЛ не спасают ситуацию», - сказал губернатор.

«Первый этап, первая волна коронавируса позади, мы с ней успешно справились. Сейчас мы вступаем в новую фазу борьбы с коронавирусной инфекцией. Вторая волна и стабильно снижающийся индекс самоизоляции сделали неизбежным ужесточение ограничительных мер», - заявил Михаил Ведерников.

Глава региона подчеркнул, что с сегодняшнего дня в Псковской области начинается обязательный режим самоизоляции. «Все принятые меры являются законными и обязательны для исполнения предприятиями и гражданами, в том числе гостями из других регионов», - заметил губернатор, добавив, что в случае нарушения режима самоизоляции приезжими сотрудники полиции будут вынуждены отправить их по месту прописки.