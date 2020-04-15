Михаил Ведерников улучшил позиции в рейтинге упоминаемости губернаторов в Telegram-каналах
Губернатор Псковской области Михаил Ведерников улучшил позиции в рейтинге упоминаемости губернаторов в Telegram-каналах. Рейтинг был составлен фондом «Петербургская политика» и экспертной сетью «Давыдов.Индекс».
Данные соответствуют упоминаемостью губернаторов в период с 8 по 14 апреля. Михаил Ведерников занял 9-е место, тогда как на прошлой неделе располагался на 13-м месте. Всего псковского губернатора за этот период упомянули в Telegram-каналах 550 раз.
Первое место в рейтинге занял мэр Москвы Сергей Собянин, вторую строчку занял губернатор Московской области Андрей Воробьев. Третье место досталось губернатору Челябинской области Алексею Текслеру.