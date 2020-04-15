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Общество

Михаил Ведерников улучшил позиции в рейтинге упоминаемости губернаторов в Telegram-каналах

Губернатор Псковской области Михаил Ведерников. ФОТО: Дарья Хваткова.

Губернатор Псковской области Михаил Ведерников улучшил позиции в рейтинге упоминаемости губернаторов в Telegram-каналах. Рейтинг был составлен фондом «Петербургская политика» и экспертной сетью «Давыдов.Индекс».

Данные соответствуют упоминаемостью губернаторов в период с 8 по 14 апреля. Михаил Ведерников занял 9-е место, тогда как на прошлой неделе располагался на 13-м месте. Всего псковского губернатора за этот период упомянули в Telegram-каналах 550 раз.

Первое место в рейтинге занял мэр Москвы Сергей Собянин, вторую строчку занял губернатор Московской области Андрей Воробьев. Третье место досталось губернатору Челябинской области Алексею Текслеру.

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