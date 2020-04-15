Марина Гаращенко: При соблюдении всех рекомендаций новая волна коронавируса пройдет мягче

14:31, 15 апреля 2020, ПАИ

Председатель комитета по здравоохранению Псковской области Марина Гаращенко 15 апреля в эфире проекта ПАИ-live рассказала, что новая волна коронавируса в Псковской области пройдет мягче при соблюдении всех рекомендаций.

«Сейчас мы находимся в фазе вхождения в сложную ситуацию, - отметила Марина Гаращенко. – Вероятно, в начале мая мы можем получить вторую волну заболеваемости».

По словам Марины Гаращенко, региональный Роспотребнадзор принимает свои постановления, поскольку в регионе ситуация с коронавирусом может протекать по-другому.

«Ничего нового в мерах не выдумывается, - добавила Марина Гаращенко. – Все вопросы принимаются коллегиально и только на благо населения, чтобы развитие этого сложного заболевания протекало мягче».

Она также добавила, что опасаться стоит в ситуации, если начнется умножение больных на два.