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Общество

В Усвятах приступили к дезинфекции улиц хлорной известью

Фото газеты "Новая жизнь"

В Усвятах приступили к дезинфекции улиц хлорной известью, сообщает районная газета «Новая жизнь» со ссылкой на заместителя главы Усвятского района Римму Леонову. Таким образом, в посёлке ведут борьбу с коронавирусом.

Обрабатываться будут улицы Усвят с наибольшей проходимостью. Уже 14 апреля обработана улица 40 лет Октября, Велижская, 25-го Октября, Карла Маркса, Победы, 1 Мая, а также рыночная площадь и парковка перед продуктовым магазином.

Также планируется обработать поселковый сквер, детские площадки и площадь районного Дома культуры.

Состав, который используют для создания дезинфицирующего раствора, одобрен и рекомендован к использованию главным санитарным врачом Псковской области. Он максимально безопасен для людей и животных, его действие не агрессивно по отношению к дорожному покрытию.

Дезинфекция улиц будет проводиться два раза в неделю с учётом эпидемической ситуации и метеоусловий.

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