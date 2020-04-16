В Усвятах приступили к дезинфекции улиц хлорной известью

18:27, 15 апреля 2020, ПАИ

В Усвятах приступили к дезинфекции улиц хлорной известью, сообщает районная газета «Новая жизнь» со ссылкой на заместителя главы Усвятского района Римму Леонову. Таким образом, в посёлке ведут борьбу с коронавирусом.



Обрабатываться будут улицы Усвят с наибольшей проходимостью. Уже 14 апреля обработана улица 40 лет Октября, Велижская, 25-го Октября, Карла Маркса, Победы, 1 Мая, а также рыночная площадь и парковка перед продуктовым магазином.

Также планируется обработать поселковый сквер, детские площадки и площадь районного Дома культуры.

Состав, который используют для создания дезинфицирующего раствора, одобрен и рекомендован к использованию главным санитарным врачом Псковской области. Он максимально безопасен для людей и животных, его действие не агрессивно по отношению к дорожному покрытию.

Дезинфекция улиц будет проводиться два раза в неделю с учётом эпидемической ситуации и метеоусловий.