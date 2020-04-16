Почти 5 миллиардов рублей налогов заплатили псковичи в этом году

21:47, 15 апреля 2020, ПАИ

Налогоплательщики Псковской области пополнили консолидированный бюджет региона более чем на 4,9 миллиарда рублей в первом квартале 2020 года. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе УФНС России по Псковской области.

Из общей суммы поступлений доходы федерального бюджета составили 698,3 миллиона рублей, доходы консолидированного бюджета Псковской области – 4,2 миллиарда рублей. Доходы консолидированного бюджета выросли на 14,3%.

Из них в областной бюджет пошли 3,2 миллиарда, в местные бюджеты – почти 976 миллионов рублей.

За первый квартал 2020 года в государственные внебюджетные фонды России налоговые органы Псковской области мобилизовали 3,5 миллиарда рублей страховых взносов.

Как отмечают в ведомстве, по итогам трех месяцев 2020 года налоговые органы Псковской области сохраняют положительную динамику поступлений налогов и сборов в бюджет и внебюджетные фонды России.