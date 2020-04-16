ГИА в 2020 году пройдет в период с 8 июня по 31 июля

22:52, 15 апреля 2020, ПАИ

Проект нового расписания государственной итоговой аттестации для выпускников 9 классов подготовили Рособрнадзор и Минпросвещения России. Об этом сообщается на сайте Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки.

Основной период проведения экзаменов для девятиклассников в 2020 году продлится с 8 июня по 31 июля. Региональные власти, а также учредители заграншкол смогут сами определить основные и резервные сроки проведения экзаменов в этих рамках, исходя из развития эпидемиологической обстановки в области.

В этом году девятиклассники пройдут испытания по обязательным предметам – русскому языку и математике. Экзамены по выбору проводиться не будут.

Пересдачи для тех, кто не справится с испытанием, пройдут в дополнительный период в сентябре. 4 сентября можно будет сдать экзамен по русскому языку, 7 сентября – по математике. Резервные дни для проведения экзаменов в дополнительный период: 14 сентября – русский язык, 15 сентября – математика, 18 сентября – русский язык и математика.