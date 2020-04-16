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Общество

Узнаешь соседа – познаешь себя: юным псковичам предлагают поучаствовать в международной викторине

Школьникам, студентам и молодым людям Псковской области предлагают поучаствовать в викторине о наследии края и сопредельных государств – Белоруссии, Латвии и Эстонии. Как сообщается в группе Псковского государственного университета в соцсети «ВКонтакте», инициатором международного проекта «Узнаешь соседа – познаешь себя» стал Научно-просветительский центр русского языка и культуры имени профессора Маймина.

Проверить свои знания и поддержать дружбу между соседствующими государствами могут старшеклассники, студенты вузов и работающая молодежь в возрасте до 25 лет.

Все участники получат сертификаты, победители и их наставники – дипломы. За лучшие работы победителям вручат ценные подарки, а их сочинения опубликуют в итоговом сборнике.

Викторина проводится удалённо с 16 марта по 30 апреля включительно. Заявки и работы принимают по электронной почте: majmin.pskgu@gmail.com.

Подробную информацию и вопросы викторины можно найти в группе ПсковГУ по ссылке: https://vk.com/pskgu?w=wall-534603_9337.

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