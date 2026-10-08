Энцефалит и боррелиоз: чем заражают псковичей клещи

15:46, 08 октября 2026, ПАИ

С начала сезона в медицинские организации Псковской области обратились 2394 человека после укусов клещей. Чаще всего паукообразные нападали на людей возле дома в сельской местности, на дачах и в лесу, сообщили ПАИ в Управлении Роспотребнадзора по Псковской области.

Больше всего случаев укусов зарегистрировано в Пскове – 524, Великих Луках – 412, Псковском округе – 154, Невельском – 151 и Опочецком – 150.

В лабораториях региона исследовали 2913 клещей: 2347 сняли с людей, еще 566 нашли в окружающей среде. Среди исследованных клещей 28,59% оказались заражены боррелиями, 2% – возбудителями моноцитарного эрлихиоза, 1,87% – анаплазмоза. Вирус клещевого энцефалита обнаружили у 0,09%.

С начала сезона в регионе диагностировали два случая клещевого энцефалита и 24 случая иксодового боррелиоза, в том числе у шести детей.

Проверить снятого клеща на возбудителей инфекций можно в пунктах приёма и исследования клещей в Пскове и Великих Луках.