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Общество

106-летняя жительница Великобритании вылечилась от коронавируса

В Великобритании после коронавируса выздоровела одна из старейших пациенток – 106-летняя Конни Титчен. Как пишет «Комсомольская правда», внучка женщины рассказала о том, что помогло ее бабушке победить COVID-19, журналистам телеканала Sky News.

С симптомами ОРВИ Конни Титчен попала в больницу в марте, тест на коронавирус дал положительный результат. В группе риска пациентка находилась не только из-за преклонного возраста, но и из-за хронических заболеваний.

Лечили заболевшую три недели, все это время она не видела родных и очень скучала по внукам и правнукам. Выписали бабушку только после третьего отрицательного теста на коронавирус. Семья поборовшей коварную инфекцию не сомневается, что победить болезнь их бабушке удалось из-за активного образа жизни.

С восьмилетним правнуком они вместе ходили на прогулку: мальчишка катался на велосипеде, пока бабушка прогуливалась. А еще они вместе играли в гольф. «Она всегда готовила себе самостоятельно, хотя время от времени ей нравится «Макдональдс». Я даже не стала говорить ей, что из-за коронавируса кафе закрыты»,- рассказала внучка Конни Титчен.

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