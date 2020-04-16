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Общество

Псковичка попросила губернатора установить статус труженика тыла пенсионерке из Новосокольников

На личный прием к губернатору Псковской области Михаилу Ведерникову пришла псковичка, которая представляет интересы 94-летней  жительницы Новосокольников. Она обратилась с просьбой помочь установить пенсионерке статус ветерана Великой Отечественной войны из числа тружеников тыла.

«Моей знакомой 1 мая  будет 95 лет, многие годы потратили на розыск документов, подтверждающих ее работу в тылу. С 1943 по 1945 год она работала в тылу, была поваром, заготавливала лес, выполняла другие работы. Ей удалось получить  подтверждающие документы  из архива, они были представлены на рассмотрение в Комитет по социальной защите Псковской области. Но в решении вопроса отказали. В преддверии 75-летия Победы еще раз прошу изучить материалы дела и утвердить статус труженика тыла», - рассказала псковичка.

Прокурор Сергей Белов подтвердил, что единственный вариант для получения этого статуса – обратиться в суд, и пообещал  оперативно помочь подготовить документы.

«Я поручу председателю комитета юстиции Псковской области лично заняться этим вопросом, они помогут составить документы, направить в суд», - ответил Михаил Ведерников.

Также губернатора поручил к маю закончить ремонт тротуара на участке от моста до улицы Горецкая в Великих Луках. Саму проезжую часть откроют к августу 2020 года, а часть  проспекта Ленина на участке от моста до улицы Дьяконова начнут ремонтировать в 2021 году.  

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