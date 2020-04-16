Пьяный житель Пскова избил свою сожительницу

13:43, 16 апреля 2020, ПАИ

В Пскове 33-летний местный житель избил свою сожительницу. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в прокуратуре города Пскова.

29 февраля 2020 года обвиняемый находился по месту своего жительства, когда между ним и его сожительницей произошел конфликт. Обвиняемый, будучи в состоянии алкогольного опьянения, ударил женщину по голове. Потерпевшая упала на пол, после чего мужчина нанес еще четыре удара в голову и один удар ногой в живот.

Уголовное дело направили в мировой суд для рассмотрения по существу. Обвиняемому грозит наказание в виду лишения свободы сроком до трех лет. В Пскове сотрудники ГИБДД задержали пьяного водителя.