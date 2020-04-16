1
11:41
Публикуем полное видео с места трагической аварии под Елизарово
11:31
В Печорском районе водитель Volkswagen снесла остановку
10:25
В ДТП на трассе Псков - Гдов выжил 17-летний пассажир
08:51
За три года работы инкассатор из Пскова украл у банка более 32 млн рублей
08:46
Три человека погибли в лобовом столкновении на трассе Псков - Гдов
08:37
Умер бывший ректор Псковского пединститута Валерий Лещиков
23:29
В нелегальном хостеле в Ленобласти заразились коронавирусом 123 человека
Еще новости
Происшествия

Пьяный житель Пскова избил свою сожительницу

В Пскове 33-летний местный житель избил свою сожительницу. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в прокуратуре города Пскова.

29 февраля 2020 года обвиняемый находился по месту своего жительства, когда между ним и его сожительницей произошел конфликт. Обвиняемый, будучи в состоянии алкогольного опьянения, ударил женщину по голове. Потерпевшая упала на пол, после чего мужчина нанес еще четыре удара в голову и один удар ногой в живот.

Уголовное дело направили в мировой суд для рассмотрения по существу. Обвиняемому грозит наказание в виду лишения свободы сроком до трех лет. В Пскове сотрудники ГИБДД задержали пьяного водителя.

Версия для печати
Комментарии: 1 Обсудить >>>

Поддерживаете ли вы меры по борьбе с коронавирусом, предпринимаемые региональными властями?
Проголосовать >>>

Публикуем полное видео с места трагической аварии под Елизарово
16 апреля 2020
Публикуем полное видео с места трагической аварии под Елизарово
В Печорском районе водитель Volkswagen снесла остановку
16 апреля 2020
В Печорском районе водитель Volkswagen снесла остановку
В ДТП на трассе Псков - Гдов выжил 17-летний пассажир
16 апреля 2020
В ДТП на трассе Псков - Гдов выжил 17-летний пассажир
За три года работы инкассатор из Пскова украл у банка более 32 млн рублей
16 апреля 2020
За три года работы инкассатор из Пскова украл у банка более 32 млн рублей
Три человека погибли в лобовом столкновении на трассе Псков - Гдов
16 апреля 2020
Три человека погибли в лобовом столкновении на трассе Псков - Гдов
Умер бывший ректор Псковского пединститута Валерий Лещиков
16 апреля 2020
Умер бывший ректор Псковского пединститута Валерий Лещиков
В нелегальном хостеле в Ленобласти заразились коронавирусом 123 человека
15 апреля 2020
В нелегальном хостеле в Ленобласти заразились коронавирусом 123 человека
Следственный комитет обнародовал видео авиакатастрофы в Шереметьево в 2019 году
15 апреля 2020
Следственный комитет обнародовал видео авиакатастрофы в Шереметьево в 2019 году

Идет загрузка...