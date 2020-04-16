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В 15:30 гостем ПАИ-livе станет руководитель проектного офиса «Команды 2018» Дарья Яковлева

Дарья Яковлева. Фото Дарьи Хватковой.

Как сейчас работает проектный офис? Каким образом ограничительные меры сказались на воплощении молодежных проектов в Псковской области? Чем вообще занята молодежь сейчас? Об этом поговорим с помощью видеоконференции с Дарьей Яковлевой.

Прямая трансляция эфира будет осуществляться нас сайте Псковского агентства информации и в группе ПАИ в Вконтакте. Ваши вопросы Дарье Яковлевой до и во время эфира задавайте здесь >>>.

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