В 15:30 гостем ПАИ-livе станет руководитель проектного офиса «Команды 2018» Дарья Яковлева

14:38, 16 апреля 2020, ПАИ

Как сейчас работает проектный офис? Каким образом ограничительные меры сказались на воплощении молодежных проектов в Псковской области? Чем вообще занята молодежь сейчас? Об этом поговорим с помощью видеоконференции с Дарьей Яковлевой.

Прямая трансляция эфира будет осуществляться нас сайте Псковского агентства информации и в группе ПАИ в Вконтакте. Ваши вопросы Дарье Яковлевой до и во время эфира задавайте здесь >>>.