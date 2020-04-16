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Общество

Дарья Яковлева рассказала о работе волонтеров в период пандемии

Команда 2018. Фото ПАИ.

Руководитель проектного офиса «Команды 2018» Дарья Яковлева в эфире проекта ПАИ-live 16 апреля рассказала о работе волонтеров в период пандемии коронавируса.

«Проектный офис «Команды 2018» превратился сейчас в очень активный штаб волонтеров, - рассказала Дарья Яковлева. – Офис мы закрыли еще раньше, чем вышел указ губернатора, сначала начали уменьшать количество людей в офисе, а потом перешли в онлайн».

Волонтерам постоянно работать дистанционно не получается. Они принимают звонки на горячую линию, получают продукты от людей, которые приносят их для врачей инфекционного отделения больницы.

«Приходят маски, антисептики, перчатки, - отметила Дарья Яковлева. – Такая же работа ведется в Великих Луках».

Ряды волонтеров пополняются. Появляются и новые лица, которые раньше не работали в проектном офисе.

«Многие звонят и предлагают свою помощь, чтобы довезти продукты в отдаленные точки региона, оказывают также медийную поддержку, передают продукты», - рассказала Дарья Яковлева.

При этом волонтеры сами выбирают вид деятельности. Кто-то предпочитает развозить продукты пенсионерам, а кто-то – отвечать на звонки.

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