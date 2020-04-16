Глава Усвятского района обратился к жителям и призвал оставаться дома

19:07, 16 апреля 2020, ПАИ

Глава Усвятского района Дмитрий Петров обратился к жителям и гостям района и призвал оставаться дома, соблюдать режим самоизоляции. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в редакции газеты «Новая жизнь» Усвятского района.

По словам Дмитрия Петрова, сейчас нужно не дать распространиться новой коронавирусной инфекции и выполнять все предлагаемые меры самоизоляции и использования средств индивидуальной защиты. Он также отметил, что все ограничительные меры введены для того, чтобы уберечь людей «от этой инфекции, которая не выбирает людей по возрасту, социальному статусу, а может быть обнаружена у любого без исключения, и детей, и взрослых, и людей пожилого возраста». Пренебрегая мерами безопасности, остановить инфицирование будет сложно, отметил Дмитрий Петров.

«Задумайтесь о близких, ведь каждый по-разному переносит болезни, у каждого свой организм. Кто-то может перенести болезнь на ногах, а кому-то достаточно простого чиха или прикосновения к зараженной поверхности. Давайте же побережём наших медицинских работников, ведь они сейчас на передовой. Низкий им поклон! К сожалению, в связи с новой инфекцией другие болезни никуда не исчезли, и их должен кто-то лечить. А если врач, медицинская сестра, фельдшер скорой помощи из-за нашей безалаберности заразится, кто будет оказывать первую медицинскую помощь детям, людям с хроническими заболеваниями? Задумайтесь! Я обращаюсь к родителям, поберегите своих детей!

Дорогие наши ветераны, люди пожилого возраста! Не подвергайте себя опасности, не выходите без крайней необходимости из дома. Если вам необходима какая-либо помощь обращайтесь в администрацию района, администрации поселений, Центр социального обслуживания, к родным, соседям! Уважаемые работодатели! Вы в ответе за тех людей, которые у вас работают. Соблюдайте, пожалуйста, все предписанные санитарно-противоэпидемиологические мероприятия! Уважаемые руководители предприятий торговли продуктами питания и товарами первой необходимости! От вашей чёткой и неукоснительной работы по выполнению предписаний в период распространения инфекции зависит многое, в том числе и здоровье граждан, ваших покупателей! Уважаемые усвятичи и гости района! Жизнь не останавливается, сегодняшние реалии требуют от нас объединения усилий, осознания каждым той ситуации, которая складывается вокруг нас, и принятия конкретных решений. Задайте себе вопрос: а что я делаю и что я могу сделать для того, чтобы эта инфекция не пришла в мой дом, дом моих близких, знакомых, односельчан? Здоровья вам и вашим близким, терпения и благополучия! Берегите себя!» - заявил Дмитрий Петров.