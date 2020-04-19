В Пскове мужчина попытался украсть из магазина коньяк и шоколад
В субботу, 18 апреля, из магазина на Октябрьском проспекте мужчина попытался вынести две бутылки коньяка и шоколад.
Как сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе Управления Росгвардии по Псковской области, сотрудники магазина тотчас передали информацию находившемуся на маршруте патрулирования экипажу Росгвардии.
Росгвардейцы сразу же прибыли на место происшествия, задержали псковича и передали его сотрудникам полиции.
Днем ранее коньяк и продукты пыталась украсть женщина из магазина в Гдове.